Sassuolo-Roma live dalle 15: Cristante ancora in difesa

La Roma deve assolutamente reagire dopo l’ultima sconfitta, pesante, contro il Napoli in campionato. Fonseca ha subito molte critiche e ha la necessità di un cambio di passo. Ma la partita di domenica è complicata perché in trasferta contro un Sassuolo sempre difficile da affrontare. Oltre agli squalificati Ibanez e Villar, danno forfait Mkhitaryan e Kumbulla, con l’albanese che ne avrà almeno per un altro mese.

SEGUI LA DIRETTA

I neroverdi non giocano da tre settimane complice il rinvio del match di San Siro contro l’Inter a causa dei casi di coronavirus. De Zerbi dovrà fare a meno di Bourabia, Berardi e Caputo, alle prese con problemi fisici vari, oltre che di Ferrari e Locatelli, in isolamente precauzionale dopo il rientro dalla Nazionale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, M. Lopez; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Perez, El Shaarawy; Borja Mayoral. All. Fonseca