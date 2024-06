Scalvini out per Euro2024: rottura del legamento crociato, Spalletti perde un altro difensore

Altra brutta notizia per la Nazionale di Luciano Spalletti che perde anche Giorgio Scalvini per un grave infortunio. Il difensore dell'Atalanta ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Questa la terribile diagnosi per il difensore azzurro che quindi non partirà per la spedizione azzurra in Germania.

Spalletti perde anche Scalvini: rottura del legamento crociato

Dopo la partita contro la Fiorentina, Giorgio Scalvini è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato.

Dopo il forfait di Francesco Acerbi, il ct Spalletti perde anche un altro difensore importante come Scalvini in vista degli Europei in Germania, in programma il 14 luglio. Resta in preallarme Gatti per sostituirlo ma Spalletti può decidere di restare anche con i 28 attuali, togliendone due dalla lista Uefa da presentare il 6 giugno.