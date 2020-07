Hanno deciso con i loro gol il big match della 34esima giornata di campionato tra Juventus e Lazio, 2-1 per i bianconeri il risultato finale; in vetta alla classifica marcatori in Serie A con 30 gol ciascuno Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile puntano ora alla Scarpa d'Oro 2019/2020. Ad oggi il trofeo per il miglior bomber europeo andrebbe a Robert Lewandowski del Bayern Monaco ma, con la Bundesliga già conclusa, i due attaccanti hanno a disposizione 4 partite di campionato per superare il polacco. La classifica momentanea della Scarpa d'Oro attribuita a chi ottiene il miglior punteggio calcolato moltiplicando il numero di reti messe a segno in partite di campionato per il coefficiente di difficoltà del campionato stesso: 1. Robert Lewandowski (Bayern) 68 (34 gol x 2.0); 2. Cristiano Ronaldo (Juvenuts) 60 (30 gol x 2.0); 2. Ciro Immobile (Lazio) 60 (30 gol x 2.0); 4. Timo Werner (Lipsia) 56 (28 gol x 2.0); 5. Lionel Messi (Barcellona) 50 (25 gol x 2.0); 5. Erling Haaland (Salisburgo/Dortmund) 50 (13 gol x 2, 16 x 1.5 con il Salisburgo). Ultimo aggiornamento: 11:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA