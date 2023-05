Scattano i playoff, Napoli-Catania ai quarti

Napoli Futsal-Meta Catania. E ancora il derby campano Feldi Eboli-Sandro Abate Avellino nella parte sinistra del tabellone. Olimpus Roma-L84 e Pescara-Came Dosson nella parte destra. Sono questi gli accoppiamenti per i quarti di finale. Scattano i playoff sabato 13 maggio. Gara 2 fissata giovedì 18 maggio, eventuale bella in calendario sabato 20 maggio.

«Siamo soddisfatti sicuramente», dice Nicola Ferri, riavvolgendo il nastro e ripercorrendo la regular season, chiusa da capitan Fernando Perugino e compagni al primo posto con 63 punti. «Abbiamo avuto un momento di flessione ma abbiamo ripreso la strada giusta», osserva l’allenatore del Napoli. «Dobbiamo concentrarci di volta in volta senza fare calcoli, anche perché con il nuovo regolamento non c'è pareggio».

Quindi in caso di parità saranno i rigori a decretare un vincitore.

«Pensiamo a sabato (ore 19) e proveremo a vincere, consapevoli che in Sicilia troveremo un ambiente caldissimo. Sono quelle, però, le partite che ci caricano», assicura il tecnico partenopeo, che commenta il 3-3 con i piemontesi in trasferta. «Bella gara, ottimi avversari i neroverdi».

Luis Turmena (ex di turno) e soci non a caso si sono qualificati per la fase dei playoff. «All’andata ci misero in difficoltà, era importante continuare la striscia positiva», osserva Ferri, che annuncia fiducioso. «A Catania proveremo a mettere in tasca il primo round», auspica il mister partenopeo. «Deve emergere in queste occasioni il lavoro settimanale», conclude Ferri.