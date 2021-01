Era chiaro che non sarebbe stata una campagna elettorale dai toni soft quella per l'elezione del presidente della Figc. Uno scontro-bis tra Gravina e Sibilia come nel 2018. Ma oggi, intervistato a Radio Punto Nuovo, il presidente degli allenatori, Renzo Ulivieri, lascia intendere - sia pur sminuendone e non di poco la valenza - l'esistanza di un qualcosa di molto simile a un accordo (scritto) tra i due per un'alternanza alla guida della Federcalcio. Ed è la prima volta che qualcuno ne ammette l'esistenza. Ulivieri ha raccontato in radio: «Un patto scritto tra Gravina e Sibilia per la successione? Sono cose loro, poi si possono raccontare le cose che si vogliono. Un patto di quel genere lì è una stupidaggine. Sono eletti. Come farebbe uno a prendere l’impegno? Noi come allenatori abbiamo sentito i nostri delegati all’assemblea generale e abbiamo scelto di sostenere Gravina. In un momento difficile come questo abbiamo pensato convenisse la continuità, indifferentemente dalla valutazione delle persone. Ma, il patto esisteva? È una cosa che riguarda loro e non me. In questo momento cambiare ci sembra un azzardo. Se penso a quello che sta succedendo al governo e a quello che ha fatto Renzi, penso che abbiamo fatto bene».

In pratica, sembra di capire che alla presenza di Ulivieri ma non solo venne siglato una specie di armistizio che portò all'elezione plebiscitaria di Gravina nel 2018. Ma ascoltate le parole di Ulivieri, insorge proprio Sibilia. «Un accordo di staffetta per la presidenza della Figc non è un fatto privato, come sembra ipotizzare Ulivieri, ma è un documento in base al quale veniva stabilito un percorso comune, all'indomani del commissariamento della Figc, nell'esclusivo interesse del calcio italiano e nel rispetto delle diverse componenti riunite in rappresentanza del 63% degli aventi diritto. In uno spirito unitario che oggi si ritrova richiamato nel mio programma, dove si invoca una gestione all'insegna della collegialità».

Un passaggio pesante, che è destinato ad aprire scenari di polemica. quanto tiene a precisare il presidente della Lnd e candidato alla guida della Federcalcio, Cosimo Sibilia, a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate oggi dal numero uno dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri. Sibilia ha quindi rilevato come Ulivieri «non abbia smentito l'esistenza di un accordo, che peraltro lui stesso ha sottoscritto insieme a Nicchi e che ha visto quale garante l'ex presidente federale Giancarlo Abete».

