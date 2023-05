Per il Napoli arrivano anche i complimenti del presidente della Fifa, Gianni Infantino: «Congratulazioni Napoli per aver vinto lo scudetto dopo 33 anni! Un sogno speciale costruito in uno stadio dal nome speciale: il Diego Armando Maradona».

«Risultato fantastico, officialsscnapoli», scrive sui social il numero 1 del calcio mondiale, rivolgendosi direttamente alla società di Aurelio De Laurentiis.