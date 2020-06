Si può vincere senza scendere in campo? Sì, per conferme chiedere alla Juventus. I bianconeri mercoledì sera si sono accomodati comodi sul divano forti della vittoria sul Bologna e hanno visto le principali contendenti per la lotta al titolo perdere e pareggiare rispettivamente con Atalanta e Sassuolo. Il k.o. della Lazio - che pesa moltissimo dopo il 2-0 iniziale - e i due punti persi in extremis dall'Inter regalano ai bianconeri un vantaggio più consistente in chiave scudetto, con quattro punti di distacco sulla Lazio e addirittura otto sulla squadra di Antonio Conte. Un mercoledì da festeggiare, dunque, come raccontano anche le quote dei bookmakers. Betclic vede infatti crollare la valutazione che dà lo scudetto alla Juventus. Si passa da 1.40 a 1.20, la quota più bassa mai toccata in questa stagione. Precipita la Lazio, che passa da 3.50 a 5.00. Ancora peggio va all'Inter: da 8 a 15. Partita chiusa? Ancora mancano troppe partite, ma sì, mercoledì la Juventus ha vinto nettamente. Senza nemmeno dover scendere in campo... Ultimo aggiornamento: 13:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA