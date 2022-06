Senegal ok: 3-1 al Benin e Koulibaly in campo. Gioca e vince Ounas

Una tripletta da record per Sadio Mane, così il Senegal batte senza troppi problemi il Benin. Partono forte i campioni d'Africa in carica nella prima partita per le nuove qualificazioni al Torneo del 2023: in campo anche Kalidou Koulibaly, il difensore del Napoli capitano del Senegal che è rimasto in campo per tutti i 90 minuti del match giocato ieri sera.

Sorriso anche per Adam Ounas, l'esterno del Napoli convocato in Algeria dal Ct Belmadi. Partito dalla panchina, l'algerino ha fatto il suo ingresso in campo al 70' minuto di gioco, poco prima del gol decisivo dei suoi con Belaili. Alla fine l'Algeria si è aggiudicata comodamente per 2-0 la prima sfida del nuovo ciclo di qualificazioni alla Coppa d'Africa contro l'Uganda.