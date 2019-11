Il quotidiano Vecernje Novosti, nella sua edizione online, ha fornito alcuni particolari sulla vicenda del presunto tentativo di rapimento del calciatore serbo della Fiorentina Aleksa Terzic la notte scorsa a Belgrado. Dopo la partita di Nis con la Russia, Terzic stava facendo ritorno a Belgrado con la sua auto, una Bmw con targa italiana. Lungo l'autostrada, poco prima di arrivare nella capitale, ha notato una Audi 6 che lo seguiva costantemente. Avvertito il pericolo, ha accelerato, ma gli inseguitori non hanno desistito, lo hanno affiancato a grande velocità chiedendogli di aprire il finestrino, cosa che Terzic ha fatto. Gli hanno chiesto quindi di fermarsi e di dare loro 5 mila euro. Il calciatore non ha accettato e ha proseguito con la sua auto, e a un certo punto, quando era già nella capitale, all'altezza del quartiere residenziale di Novi Beograd, ha tamponato un taxi.



Si è dovuto fermare, cosa che hanno fatto anche gli inseguitori con la Audi 6, nella quale, oltre a due uomini, si trovava anche una ragazza. I due uomini sono usciti dall'auto e si sono avventati contro Terzic, obbligandolo a uscire dalla Bmw, e tentando di nasconderlo nel bagagliaio della loro auto. La cosa però non è riuscita, il calciatore ha reagito ed è riuscito a divincolarsi e sfuggire ai suoi aggressori. Secondo il giornale, Terzic nello scontro fisico, ha riportato la frattura del setto nasale, un trauma a un braccio, ematomi vari al capo e al viso. Alla scena dell'aggressione ha assistito il tassista, che ha chiamato la polizia. Mentre i due aggressori fuggivano con le due auto coinvolte, gli agenti sono subito arrivati insieme a una ambulanza, che ha condotto Terzic all'ospedale di Zemun, sobborgo di Belgrado sul Danubio. In manette, secondo il giornale, sono finiti uno dei due uomini e la ragazza, mentre l'altro aggressore è ricercato. Ultimo aggiornamento: 19:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA