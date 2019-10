Sarà Daniele Orsato l'arbitro di Roma-Milan, big match della nona giornata del campionato di Serie A in programma sabato all'Olimpico alle ore 18. Al Var è stato designato Massimiliano Irrati. Per quanto riguarda la Juventus capolista, che sabato alle ore 15 farà visita al Lecce, sarà diretta da Paolo Valeri, al Var Fabrizio Pasqua.

Le designazioni arbitrali valide per la nona giornata di andata del campionato di Serie A in programma domenica 27 ottobre alle ore 15.

Atalanta-Udinese: Maresca - al Var Manganiello;

Bologna-Sampdoria (ore 12.30): Doveri - al Var Rocchi;

Fiorentina-Lazio (ore 20.45): Guida - al Var Mazzoleni;

Genoa-Brescia (sabato ore 20.45): Abisso - al Var Giua;

Verona-Sassuolo (venerdì ore 20.45): Pairetto - al Var Massa;

Inter-Parma (sabato ore 18): Chiffi - al Var Calvarese;

Lecce-Juventus (sabato ore 15): Valeri - al Var Pasqua;

Roma-Milan (ore 18): Orsato - al Var Irrati; Spal-Napoli: LaPenna - al Var Nasca;

Torino-Cagliari: Fabbri - al Var Banti.

