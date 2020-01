Tanta paura ma nessuna conseguenza per l'ex portiere della Sampdoria, attualmente in forze al Manchester United, Sergio Romero, vittima di un incidente d'auto. Il portiere argentino è rimasto coinvolto in uno scontro stradale con la sua Lamborghini da quasi 200 mila euro, finita fuori strada. L'incidente occorso all'estremo difensore è avvenuto nei pressi del centro sportivo del Manchester a Carrington.



Ultimo aggiornamento: 15:10

Classe 1987, Sergio Romero, dopo tre anni in Italia con la maglia della Sampdoria, è al Manchester United dal 2015.Inizialmente viene scelto come portiere titolare, visti i problemi tra il compagno di reparto David de Gea e la società; tuttavia, in seguito al rinnovo dello spagnolo, Romero è stato relegato al ruolo di riserva.