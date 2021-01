Mariani per Atalanta-Milan, Sacchi in Juventus-Bologna e Maresca per Udinese-Inter. L'AIA ha comunicato le designazioni ufficiali per la 19esima giornata di Serie A: si parte domani sera già con Benevento-Torino, poi sabato alle 15 ancora Roma-Spezia che sarà diretta da Pairetto. Lazio-Sassuolo di domenica a Giua. Ecco tutte le designazioni.

Benevento-Torino

Arbitro: Giacomelli

Assistenti: Vecchi – Lombardo

IV° Uomo: Dionisi

Var: Di Paolo

Avar: Di Iorio

Fiorentina-Crotone

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Baccini – Colarossi

IV° Uomo: Sozza

Var: Mazzoleni

Avar: Paganessi

Genoa-Cagliari

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Bresmes – Pagnotta

IV° Uomo: Pezzuto

Var: Valeri

Avar: Tegoni

Juventus-Bologna

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Vivenzi – Prenna

IV° Uomo: Ghersini

Var: Calvarese

Avar: De Meo

Lazio-Sassuolo

Arbitro: Giua

Assistenti: Peretti – Carbone

IV° Uomo: Abbattista

Var: Guida

Avar: Tolfo

Milan-Atalanta

Arbitro: Mariani

Assistenti: Giallatini – Preti

IV° Uomo: La Penna

Var: Chiffi

Avar: Ranghetti

Parma-Sampdoria

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Valeriani – Scatragli

IV° Uomo: Santoro

Var: Doveri

Avar: Liberti

Roma-Spezia

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Lo Cicero – Fiorito

IV° Uomo: Abisso

Var: Banti

Avar: Del Giovane

Udinese-Inter

Arbitro: Maresca

Assistenti: Imperiale – Di Vuolo

IV° Uomo: Fourneau

Var: Aureliano

Avar: Mondin

Hellas Verona-Napoli

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Alassio – Pagliardini

IV° Uomo: Di Martino

Var: Nasca

Avar: Meli

