Questi gli arbitri e i collaboratori designati per le partite della prima giornata del campionato di Serie A in programma in questo fine settimana: Fiorentina-Torino (domani, ore 18): Abisso di Palermo (Colarossi-Bassini/Sacchi; Var Giacomelli; Avar Galetto). Genoa-Crotone (domenica, ore 15): Ayroldi di Molfetta (Giallatini-Macaddino/Manganiello; Var Banti; Avar Ranchetti) Juventus-Sampdoria (domenica, ore 20.45): Piccinini di Forlì (Passeri-Rocca/Dionisi; Var Calvarese; Avar Lo Cicero). Milan-Bologna (lunedì 21, ore 20.45): La Penna di Roma (Bresmes-Vecchi/Ghersini; Var Massa; Avar Liberti). Parma-Napoli (domenica, ore 12.30): Mariani di Aprilia (Prenna-Margani/Ros; Var Aureliano; Avar Del Giovane). Sassuolo-Cagliari (domenica, ore 18): Marinelli di Tivoli (Muto-Palermo/Fabbri; Var Di Paolo; Avar Vivenzi). Verona-Roma (domani; ore 20.45): Chiffi di Padova (Preti-Rossi/Giua; Var Irrati; Avar Tolfo).

È Rosario Abisso della sezione di Palermo l'arbitro con il quale comincerà il campionato di Serie A 2020-'21. È stato infatti designato per, la partota con cui, domani, comincerà il nuovo torneo. Per, in programma sempre domani ma in serata, è stato scelto Chiffi mentre Juventus-Sampdoria di domenica è stata affidata a Piccinini. Per Parma-Napoli c'è Mariani.