Serie A, slitta il termine per le offerte fondi alla Lega calcio

Slitta da domani a venerdì il termine fissato dalla Lega Serie A per la presentazione di offerte tassativamente vincolanti da parte di fondi di investimento interessati alla media company per che verrà costituita per la gestione dei diritti tv e commerciali. Per dare più tempo alle venti società di studiare le proposte, l'assemblea di Lega si riunirà martedì 8 settembre e non mercoledì 2 come era inizialmente in programma. Ultimo aggiornamento: 16:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA