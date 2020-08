Mercoledì 2 Settembre alle ore 12 sarà svelato il calendario 2020/2021 della Serie A. Lo annuncia la Lega Serie A in una nota. Gli accoppiamenti delle singole giornate di Campionato verranno svelati in via esclusiva sugli account social, sul canale YouTube e sul sito web della Lega Serie A, in diretta. Ultimo aggiornamento: 18:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA