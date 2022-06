Serie A, panchine poco girevoli: solo 5 squadre cambiano tecnico

La serie A che non cambia. Perché il campionato oramai alle porte ripartirà con 15 allenatori su 20 seduti allo stesso posto rispetto all'ultima giornata. Si tratta di un trend in netta controtendenza rispetto alle passate stagioni quando le panchine delle squadre del nostro campionato erano decisamente girevoli (12 su 20 hanno cambiato proprietario prima dell'inizio della stagione).

Basti pensare alle prime quattro classificate nell'ultimo campionato. Milan, Inter, Napoli e Juventus, ripartiranno esattamente con Pioli, Simone Inzaghi, Spalletti e Allegri. Una novità assoluta, visto che alla vigilia della stagione 2021-22 solo Pioli era stato riconfermato sulla panchina del Milan, mentre le altre tre squadre erano passate da un manico all'altro. Discorso analogo anche per Roma e Lazio (che hanno confermato Mourinho e Sarri, entrambi arrivati a giugno dell'anno scorso) e che quest'anno si candidano di diritto a qualcosa in più di un semplice piazzamento in Europa. L'ultimo ancora in bilico era Vincenzo Italiano, ma nella giornata di ieri sembra essere arrivata la fumata «viola» con la Fiorentina per la sua riconferma. D'altra parte la conferma degli allenatori rappresenta la forte decisione da parte dei club di voler costruire e di voler credere in un progetto. Nessuna rivoluzione tecnica, o almeno non in panchina. All'inizio del campionato scorso erano addirittura 12 i volti nuovi in panchina: più della metà delle squadre di serie A aveva cambiato allenatore. Mentre ora il numero si è ridotto drasticamente a 5. Un segnale anche di equilibrio, che probabilmente potrà incidere anche sull'andamento di un campionato che già in questa stagione aveva dimostrato tutto il suo equilibrio nelle varie zone di classifica.

Come detto, però, c'è anche chi cambia. Si tratta di Verona, Udinese, Empoli, Cremonese e Spezia, con i liguri che sono ancora senza il nome definitivo dell'uomo che siederà in panchina. In pole c'è ancora Gotti (che ha lasciato l'Udinese a stagione in corsa) ma anche Francesco Farioli - reduce dalle esperienze in Turchia - potrebbe essere un outsider interessante. Quanto alle altre: proprio Cioffi è saltato in un anno da vice ad allenatore dell'Udinese, finendo adesso sulla panchina del Verona. A Udine, al suo posto, è arrivato l'ex Sottil (che si è fatto le ossa in serie B con l'Ascoli), mentre un po' a sorpresa l'Empoli ha deciso di interrompere il rapporto con Andreazzoli (nonostante la tranquilla salvezza conquistata con largo anticipo da neopromossa) per affidarsi a Zanetti, che invece era retrocesso in serie B alla guida del Venezia. A proposito di chi scende e di chi sale: ha cambiato anche la Cremonese neopromossa, perché dopo la decisione di Fabio Pecchia di lasciare la panchina all'indomani dell'approdo in serie A, lo storico dirigente Ariedo Braida ha deciso di affidare la panchina della Cremonese all'esordiente Massimiliano Alvini (nell'ultima stagione in serie B a Perugia) che così facendo raggiungerà Maurizio Sarri nel ristrettissimo club di allenatori che hanno guidato una squadra dalla massima serie fino all'ultima categoria dei dilettanti.