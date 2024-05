Serie A, dalla Champions alla Conference League: chi si qualifica alle coppe europee. Europa League fondamentale

Il calendario di Serie A è ormai agli sgoccioli e mancano due giornate (più Lecce-Udinese e Fiorentina Monza) al termine del campionato. Ci sono ancor alcuni verdetti pendenti sopra le squadre italiane, con la corsa alle competizioni della Uefa che è ancora aperta. Sicure di andare in Champions sono ben quattro squadre: Inter, Milan, Juventus e Bologna con l'ultimo posto (il quinto conquistato grazie al ranking per federazioni) che è ancora in bilico con ben tre squadre in corsa. Si tratta di Roma, Lazio e Atalanta, con una o due di queste che andranno in Europa League. Anche la corsa a questa competizione è aperta, così come quella alla Conference League.

Roma e Lazio, per la Champions il sesto posto può non bastare più: cosa succede se l'Atalanta le vince tutte, le combinazioni

Serie A, chi va in Champions League

La corsa alla prossima edizione della prossima Champions League dipende tutta dall'Atalanta. Le squadre che vanno in Champions sono . L'Italia però potrebbe anche avere un altro posto in più nella competizione grazie alla finale di Europa League che Scamacca e compagni dovranno disputare il 22 maggio, contro il Bayer Leverkusen.

In caso di vittoria, la sesta classificata andrebbe in Champions, ma solo a patto che Scamacca e compagni arrivino quinti o sesti. Di questa situazione ne beneficerebbero Lazio e Roma che si contendono il sesto posto divise da un punto. Le due romane però hanno anche la possibilità di superare proprio l'Atalanta in classifica a meno che non faccia più di due punti (per la Roma) o non ne faccia affatto (per la Lazio).

Le candidate alla Champions League : Atalanta (63pt), Roma (60pt), Lazio (59pt);

: Atalanta (63pt), Roma (60pt), Lazio (59pt); Cinque posti in Champions se : l'Atalanta vince l'Europa League e arriva dal 4° posto in su oppure perda la finale.

: l'Atalanta vince l'Europa League e arriva dal 4° posto in su oppure perda la finale. Sei posti in Champions se: l'Atalanta vince l'Europa League dal 5° posto in giù.

Chi va in Europa League

Una o due delle tre squadre ancora in corsa per la Champions League andranno per forza in Europa League. I posti i palio vanno da uno a tre e dipendono dal sesto posto in Champions, dalla Coppa Italia e dalla Fiorentina. Tramite la classifica, solo una squadra può approdare nella sorella minore del torneo ed è quella che si classifica sesta. Ad oggi sarebbe la Roma che però può ancora raggiungere la quinta piazza. Il secondo posto dato all'Italia è dedicato alla vincitrice della Coppa Italia. In finale ci sono Atalanta e Juventus con questi ultimi che sono già sicuri del piazzamento tra le prime quattro. In caso vincessero Vlahovic e compagni, oppure la Dea, ma con un posto assicurato in Champions tramite la classifica, allora in Europa League ci andrebbe la settima ovvero la Lazio. Un ulteriore slot verrebbe, poi, assegnato alla Fiorentina solo nel caso in cui vincesse la Conference League contro l'Olympiacos. Se l'Italia dovesse avere il sesto posto in Champions, però, resterebbe un solo posto disponibile per l'Europa League tramite la classifica che diventerebbe il settimo.

Le candidate all'Europa League : Atalanta (63pt), Roma (60pt), Lazio (59pt), Fiorentina (50pt);

: Atalanta (63pt), Roma (60pt), Lazio (59pt), Fiorentina (50pt); Un posto in Europa League se : l'Atalanta vince l'Europa League e la Fiorentina perde la Conference;

: l'Atalanta vince l'Europa League e la Fiorentina perde la Conference; Due posti in Europa League se : una tra Juventus e Atalanta dovesse vincere la Coppa Italia e qualificarsi alla Champions tramite la classifica, oppure la Fiorentina dovesse vincere la Conference.

: una tra Juventus e Atalanta dovesse vincere la Coppa Italia e qualificarsi alla Champions tramite la classifica, oppure la Fiorentina dovesse vincere la Conference. Tre posti in Europa League se: l'Atalanta perde o vince la finale di Europa League da quarta o terza e la Fiorentina vince la Conference.

Chi va in Conference League

L'ultima coppa europea disponibile è la Conference League, con un solo posto per la classifica che andrebbe alla settima, ad oggi alla Lazio. Tutto dipende però dalla qualificazione dell'Atalanta alle coppe, dalla finale di Coppa Italia e dalla finale di Conference della Fiorentina. Se i bergamaschi dovessero concludere il campionato quinti e vincere la Coppa Italia allora slitterebbe il posto di Europa League alla settima piazza e di conseguenza anche quello della Conference. Così ad andare nella competizione sarebbe il Napoli (attualmente ottavo) oppure una tra Fiorentina e Torino, che possono sferrare l'assalto nelle giornate che mancano. Se però proprio la Viola dovesse vincere la Conference League senza arrivare tra le prime sette e l'Atalanta dovesse perdere o vincere in Europa League da quarta in classifica, il posto in Conference slitterebbe alla nona classificata in Serie A. Stesso risultato se, invece, le due squadre dovessero vincere entrambe. Infine, c'è anche lo scenario in cui l'Italia non ha squadre in Conference. Perché questo si realizzi, c'è bisogno che la Fiorentina vinca il terzo torneo della Uefa e contemporaneamente arrivi dal settimo posto in su.