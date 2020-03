«Il legittimo interesse della Lazio a finire regolarmente il campionato non nasce dalla pretesa di vincere lo scudetto a tavolino, ma solo dalla speranza di poterlo conquistare sul campo e per rilevare come questo interesse abbia la stessa legittimità di quello di chi vorrebbe annullare il campionato in corso o per avere lo scudetto d'ufficio e potersi dedicare solo alla Champions o per evitare una rovinosa retrocessione». Sono le parole di Arturo Diaconale, il direttore comunicazione della Lazio, nel consueto 'Taccuino Biancocelestè affidato a Facebook. Diaconale sottolinea come a chiedergli di lanciare provocazioni non è il presidente Claudio Lotito, «che, semmai, mi sollecita a non gettare benzina sui fuochi». Diaconale ne ha anche per il ministro per lo Sport e le politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, alludendo a «un inconsapevole ministro che non conosce il ruolo del calcio nell'economia e nell'immaginario collettivo del Paese». Ultimo aggiornamento: 17:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA