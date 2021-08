Stop ai viaggi degli stranieri, la serie A litiga con la Fifa

Non basta l'appello, quasi una supplica, del numero uno della Fifa, Gianni Infantino, preoccupato perché le gare di qualificazione al Mondiale rischiano di essere menomate. Anche la Lega di serie A si prepara a fare muro e a schierarsi con Premier e Liga appoggiando i propri club che decideranno di non mettere a disposizione i calciatori del campionato italiano per le partite delle nazionali che saranno disputate nei paesi della cosiddetta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati