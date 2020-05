I campionati di calcio di A, B e C hanno tempo fino al 20 agosto per essere portati a termine, e in caso di «nuova sospensione» per l'emergenza coronavirus il consiglio Figc rimodulerà il format dei campionati con «brevi fasi di play off e play out»; se invece ci sarà un'interruzione definitiva, «la classifica sarà definita applicando oggettivi coefficienti correttivi». È questo l'esito del consiglio Federale, dopo l'ok del Governo alla ripresa degli allenamenti colletivi e in vista della ripartenza dei campionati.



Ultimo aggiornamento: 17:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA