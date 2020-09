Diawara, non incluso nella lista dei 25 giocatori della rosa. La gara si era chiusa sullo 0-0. Il giudice sportivo della serie A ha appena inflitto lo 0-3 a tavolino alla Roma per aver schierato sabato nella partita di esordio del campionato contro il Verona il centrocampista, non incluso nella lista dei 25 giocatori della rosa. La gara si era chiusa sullo 0-0.

La decisione

«Considerato che la società Roma - scrive il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea - ha impiegato un calciatore non iscritto nella 'Lista dei 25' comunicata a mezzo Pec in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un 'over 22', in violazione dunque del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del Comunicato ufficiale Figc N. 83/A del 20 novembre 2014 come successivamente modificato con Comunicato Ufficiale Figc n.76 del 21 giugno 2018. Ritenuto, pertanto, di dover applicare la sanzione della perdita della gara prevista al punto 9 del detto Comunicato ufficiale Figc N. 83/A, il giudice delibera di sanzionare la Roma con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3»





Il comunicato del giudice sportivo

Lista sbagliata

Il tutto è avvenuto per colpa di una svista sulla lista dei 25 calciatori consegnata alla Lega. Come da regolamento, infatti,non sarebbe dovuto essere inserito tra gli Under 22, ma tra gli over avendo compiuto lo scorso luglio 23 anni. A inizio stagione i giallorossi come ogni club di Serie A, hanno consegnato una lista di 25 calciatori, più una seconda lista di Under 22 in cui era presente il guineano come lo scorso anno, ma a differenza della scorsa stagione il centrocampista sarebbe dovuto essere inserito nella lista principale perché ha compiuto 23 anni il 17 luglio. Un errore come questo prevede da regolamento la sconfitta per 3-0 a tavolino. La tesi difensiva della Roma si baserà sul fatto che l’errore è stato compiuto in buonafede e non con l’intento della frode sportiva. Nella lista dei 25, infatti, la Roma aveva altri 4 posti liberi e inserire Diawara non avrebbe cambiato nulla.