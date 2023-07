Calciomercato, si fa più insistente il pressing dello United per Hojlund dell'Atalanta

Dopo Milinkovic Savic, Brozovic e Kim la Serie A rischia di perdere un altro suo gioello: infatti Rasmus Hojlund è entrato nel mirino del Manchester United. Il club inglese è in cerca di un attaccante, e le sirene inglesi, per il danese, in questi giorni si sono fatte sempre più insistenti.

Il noto giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, infatti, in un tweet ha spiegato: «Il Manchester United sta preparando la sua offerta iniziale per Rasmus Hojlund. I termini personali sono concordati al 100%. Il giocatore vuole lo United. L’Atalanta ha detto allo United che non vuole i 3 giocatori offerti inizialmente. Il prezzo richiesto è di circa 65/70 milioni di euro. Il prossimo passo è l’offerta ufficiale».