Conto alla rovescia per l’inizio del campionato di serie A: si ripartecon Fiorentina-Torino e Verona-Roma. E proprio quel giorno Il Mattino regalerà ai suoi lettori un inserto di 16 pagine sulla nuova stagione, allegato alla copia del quotidiano da acquistare in edicola. Uno speciale in cui saranno raccontati gli obiettivi del Napoli, che punta al ritorno in Champions con il bombr Osimhen, e del Benevento, che torna sul massimo palcoscenico calcistico dopo l’esperienza di tre anni fa.E poi spazio alle novità del campionato 2020-2021, dai talenti italiani agli stranieri e agli allenatori, con la “sorpresa” Pirlo, che da tecnico esordiente guiderà i campioni d’Italia della Juventus. I lettori troveranno anche il calendario di tutte le partite del torneo, che si concluderà il 23 maggio. Appuntamento ai lettori sabato 19 settembre con lo speciale del Mattino dedicato al campionato di serie A.