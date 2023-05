Serie A, chi è il miglior centrocampista? Mancano Lobotka e Anguissa, è polemica social

Dopo i tre migliori difensori della stagione (Giovanni Di Lorenzo, Kim Min Jae e Theo Hernandez) la Lega Serie A ha annunciato, lanciando contestualmente le votazioni, i 3 migliori centrocampisti del campionato.

I tre in nomination sono Nicolò Barella dell'Inter, Sergej Milinković-Savić della Lazio e Adrien Rabiot della Juventus.

Però, in attesa dell'elenco dei tre migliori attaccanti, che uscirà oggi alle 17, non mancano le polemiche per i grandi assenti. Tra le tante spiccano le assenze del numero 68 del Napoli, Stanislav Lobotka, e del numero 99 Frank André Zambo Anguissa, entrambi grandi protagonisti della cavalcata trionfale degli azzurri.