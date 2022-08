Serie A, nessun rischio rinvio: «Si va in campo dal 13 agosto»

«Un rischio rinvio per il campionato a causa del caldo? No, la Serie A inizierà il 13 agosto, è sempre stato così». ha dichiarato il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, a margine dell’inaugurazione della mostra di Jago allo stadio Olimpico di Roma. Il numero uno della Lega ha dovuto chiarire la questione a margine di alcune perplessità sulle temperature che accompagneranno l'avvio del nuovo campionato, con date obbligate a causa del campionato Mondiale a dicembre.

Casini è tornato anche sulla reintroduzione dello spareggio in caso di parità di punti in classifica per l’assegnazione dello Scudetto o della retrocessione: «Il calcio italiano è fatto di tradizione, più che una novità è un ritorno al passato. Negli ultimi anni è sparito, ma il campionato dello scorso anno ci ha portato a pensare che in caso di parità lo spareggio è il modo più equo per assegnare il titolo» ha concluso a Ansa.