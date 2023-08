Serie A, ecco i nuovi arbitri del campionato. Monaldi: «Emozionante, saremo attenti ai comportamenti in campo»

È iniziato il raduno precampionato degli arbitri italiani. Tra le novità della preparazione, che prevede allenamenti fisici e simulazioni sotto stress con il Var, c'è anche l'ingresso nel gruppo della CAN, l'insieme dei direttori di Serie A e B, degli arbitri promossi dalla CAN C, ovvero dalla C. «Il primo impatto è stato molto emozionante», ha dichiarato uno dei volti nuovi, Marco Monaldi, «siamo stati subito accolti nel migliore dei modi. I colleghi più esperti ci hanno subito messo a nostro agio, fornendoci consigli per iniziare questo percorso nella maniera migliore possibile. Il raduno precampionato rappresenta quindi un momento di aggregazione e di formazione. Oggi è un punto di partenza, con l'impegno di lavorare sempre con metodo e professionalità, stando attenti ai comportamenti perchè danno la possibilità di andare in campo con la massima serenità".

Arbitri, inizia il raduno. Chiffi: «Preparazione fondamentale, ci esercitiamo con il Var anche sotto stress»

Ecco l'elenco degli arbitri neo immessi in organico CAN: Kevin Bonacina (Sezione di Bergamo), Giuseppe Collu (Cagliari), Davide Di Marco (Ciampino), Marco Monaldi (Macerata) e Paride Tremolada (Monza).

Il gruppo assistenti ha invece visto l'ingresso di Mario Davide Arace (Lugo Di Romagna), Kaled Bahri (Sassari), Marco Belsanti (Bari), Paolo Bitonti (Bologna), Ivan Catallo (Frosinone), Marco Ceolin (Treviso), Stefano Galimberti (Seregno), Francesco Luciani (Milano), Fabrizio Aniello Ricciardi (Ancona) e Federico Votta (Moliterno).