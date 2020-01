Ultimo aggiornamento: 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parma e Udinese si affrontano per la 21esima giornata di Serie A. I padroni di casa, fermi alla soglia della zona Europa con 28 punti in classifica, vengono dalla sconfitta subita a Torino al cospetto della Juventus, 2-1 il finale, mentre gli ospiti, più sotto in graduatoria di 4 lunghezze rispetto agli emiliani, dalla scottante e beffarda sconfitta di San Siro col Milan, subita proprio in ultimo e al termine di un match nel quale De Paul e compagni avrebbero meritato almeno il pareggio.LE FORMAZIONI(4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kucka; Kulusevski, Cornelius, Kurtic. All. D'Aversa(3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All. GottiSampdoria e Sassuolo si sfidano oggi pomeriggio a Marassi per la 21esima giornata di serie A. I blucerchiati sono chiamati al pronto riscatto dopo la pesante batosta subita la scorsa settimana all'Olimpico per mano della Lazio, 5-1 il finale, con l'obiettivo di mantenere almeno inalterato il vantaggio sulla zona più calda della graduatoria; anche gli emiliani, dal canto loro, hanno bisogno di punti per non rischiare un coinvolgimento diretto nella lotta per non retrocedere.LE FORMAZIONI(4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Linetty, Thorsby, Ekdal; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Caputo. All. De ZerbiVerona e Lecce si affrontano questo pomeriggio al Bentegodi per 21esima giornata di serie A. I veronesi vengono dal sofferto pareggio di Bologna della scorsa settimana, che ha comunque consentito loro, con una partita ancora da recuperare, di mantenersi con 26 punti nella prima metà della classifica; ottimo invece il pareggio interno del Lecce al cospetto dell'Inter, con i salentini che hanno mantenuto così 1 punto di vantaggio sulla terzultima posizione di classifica.LE FORMAZIONI(3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Di Carmine. All. Juric(5-3-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Dell'Orco, Donati; Deiola, Tachtsidis, Mancosu; Babacar, Lapadula. All. Liverani