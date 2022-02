Empoli-Cagliari finisce in parità, Pavoletti risponde a Pinamonti

Uno a uno, Empoli e Cagliari portano a casa un punto per ciascuno al termine di una partita dove è successo di tutto: sardi che riagganciano il Venezia al quart'ultimo posto della classifica di Serie A. Al gol di Pinamonti al 38' del primo tempo ha risposto Pavoletti al 39' del secondo tempo.

Partita "aspettata con ansia" dall'Empoli, che per bocca di Andreazzoli si giocava una bella fetta di stagione nonostante le 14 giornate alla fine del campionato. Gara importante a maggior ragione per il Cagliari che, dopo la vittoria del Venezia a Torino, si ritrova al terz'ultimo posto in classifica. "Il peggior avversario del momento" anche per Mazzarri che non si fidava della spensieratezza dell'Empoli data dai 30 punti in classifica. Due mesi senza vittorie per i toscani che non vedono il bottino pieno dalla trasferta di Napoli dello scorso dicembre con Andreazzoli che per sfatare il "tabù" ha inizialmente scelto di affiancare Cutrone all'intoccabile Pinamonti, con Bajrami a sostegno dei due. Il Cagliari recuperato Joao Pedro dalla squalifica ha scelto di affiancare il brasiliano all'uomo del momento in casa rossoblù, Gaston Pereiro, con Dalbert schierato da interno di centrocampo al posto dello squalificato Deiola.

La cronaca del match

Poche le emozioni nella prima mezz'ora di gioco, come da premessa vista l'ansia con la quale le due squadre si sono presentate in campo. Unico fatto degno di nota nei primi trenta minuti l'infortunio dell'arbitro Dionisi che per uno stiramento è stato costretto a lasciare il posto al quarto uomo Marini. Poco dopo anche Lovato, punto di forza della difesa dei sardi, è stato sostituito per un guaio muscolare da Altare. La perdita difensiva per i rossoblù si è fatta sentire otto minuti dopo quando un errore in fase offensiva di Marin ha lanciato in campo aperto Bajrami che dopo una fuga ha messo dentro per Pinamonti che senza il "muro" Lovato ha stoppato in area e battuto Cragno con un tiro angolato. I primi quarantacinque minuti si sono conclusi con un Empoli in fiducia e vicino al raddoppio soprattutto grazie alle conclusioni da fuori area e un disattento Cragno: primo tempo da dimenticare per il portiere di Fiesole. Male tra i sardi anche "l'azzurro" Joao Pedro e "l'eroe" di Bergamo, Gaston Pereiro, volenterosi ma evanescenti forse anche per l'assenza di una punta di peso tra i sardi. Bene per l'Empoli Pinamonti, sempre più bomber anche in prospettiva Nazionale con i suoi nove gol, Bajrami e Zurkowski.

Secondo tempo che è partito senza cambi e con un Empoli con il freno a mano tirato. Cagliari che ha invece iniziato ad aumentare i giri del motore. Nonostante ciò ancora qualche errore individuale tra i sardi ha permesso ai toscani di costruire occasioni per chiudere in anticipo il match. Come al 60' quando dopo un fallo su Pinamonti, Dalbert si è completamente disinteressato del pallone che, battuto rapidamente da Bajrami, è arrivato tra i piedi di Bandinelli stavolta ben chiuso dalla rapida uscita di Cragno. Mazzarri si è giocati tutte le cartucce, in particolare Baselli, Pavoletti e Keita con un attacco a quattro punte. Rossoblù che hanno fatto le prove generali del pari a metà della ripresa con un gran tiro di Altare da fuori area con l'ex Vicario autore di una notevole parata: sul portiere friulano pare ci sia la Lazio con un pre accordo per l'estate. La rete dell'uno a uno è arrivata all'84' grazie all'uomo dei gol pesanti, Leonardo Pavoletti che ha risolto una mischia in area di rigore.

I 7 minuti di recupero non hanno raccontato più nulla nonostante l'assalto finale dei rossoblù. Il Cagliari strappa dunque un punto importante che gli permette di salire a quota 21 e riagganciare il quart'ultimo posto il Venezia. L'Empoli rinvia invece l'appuntamento con la vittoria che ora manca da nove turni.