Qualcosa si muove, anche in serie A. Si parla di pubblico negli stadi, a Parma la svolta. Lo stadio Tardini sarà infatti il primo impianto di Serie A ad aprire le porte ai tifosi dopo l'emergenza Covid-19: lo farà domenica 6 settembre alle 17.30 per l'amichevole con l'Empoli. Mille tifosi potranno tornare al Tardini. L'ultima volta di una partita con tribune e curve aperte al pubblico a Parma è stata quasi sette mesi fa, il 9 febbraio 2020 per Parma-Lazio. Sarà obbligatorio indossare sempre la mascherina, anche al proprio posto. Ultimo aggiornamento: 16:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA