Serie A, i verdetti dell'ultima giornata: il Frosinone retrocede in Serie B, salve Empoli e Udinese. Lazio in Europa League

L'ultima giornata di Serie A ha dato diversi verdetti, con la lotta per la salvezza che si è decisa negli ultimi 90' della stagione. Dalla 38ª giornata, l'Empoli è riuscito a ottenere una salvezza insperata grazie alla vittoria per 2-1 contro la Roma che non aveva nulla da chiedere al campionato. Dopo la vittora dell'Atalanta e il conseguente approdo al quarto posto, è sfumata anche l'ultima posibilità di approdare in Champions per i giallorossi che restano così in Europa League.

Ad aver dato spettacolo nell'ultimo turno di campionato è stata la lotta salvezza che ha sorpreso molti appassioanti. Ad aver pagato le prestazioni di questa stagione è stato il Frosinone che scende insieme a Sassuolo e Salernitana.

Sono i gialloblù i terzi retrocessi in Serie B a causa della sconfitta con l'Udinese. I friulani hanno trovato la rete della vittoria con Davis che ha calciato di prima sulla sponda di Lucca. Te punti d'oro per Samardzic e compagni che mantengono così la categoria dopo essere stati a un passo dalla serie cadetta. L'Empoli, che era diciottesima in classifica ha battuto la Roma con un gol di Niang nel finale. L'attaccante si è fatto trovare pronto in area e ha ribadito a rete il cross basso di Cancellieri condannando di fatto il Frosinone che era sedicesima a 35 punti.

L'altro verdetto riguarda l'approdo in Europa League. Lazio era ancora all'oscuro del suo destino dato che aveva solo tre punti di vantaggio sulla Fiorentina che resta ottava. La vittoria di Cagliari ha permesso a Bonaventura e compagni di conquistare tre punti importanti soprattutto in vista del recupero con l'Atalanta del 2 giugno.

Il match permetterebbe alla Viola di avere altri tre punti a disposizione che avrebbero catapultato il club a pari punti con la Lazio.

Per gli scontri diretti, la Fiorentina avrebbe scavalcato i biancocelesti che invece hanno mantenuto il settimo posto grazie al pareggio con il Sassuolo. Le speranze, però, restano aperte grazie alla finale di Atene contro l'Olympiacos del 29 maggio.

La Roma vede sfumare, infine, la possibilità di entrare in Champions League. Ad aver condannato i giallorossi non è stata la sconfitta con l'Empoli, ma il successo dell'Atalanta sul Torino. Scamacca e compagni hanno vinto 3-0 contro i granata e hanno scavalcato il Bologna che, invece, non è riuscito a ottenere i tre punti contro il Genoa. L'Italia non avrà così sei squadre in Champions League con la Roma che si prepara a giocare ancora una volta l'Europa League.