Serie A, le ultime di mercato: Lazio, ecco Castellanos

Ecco Castellanos, l'attaccante argentino, colpo della Lazio in vista della prossima Champions League. Visite mediche per il neoacquisto biancoceleste e poi in ritiro con i compagni. Per Sarri sarà un elemento in più molto importante da far ruotare nel reparto offensivo intorno a Ciro Immobile: anche se per il bomber proseguono le voci di un interessamento di club dell'Arabia Saudita il suo futuro si preannuncia ancora a Roma sponda laziale.

La Roma invece insiste su Morata, l'attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid che è anche nel mirino dell'Inter dopo lo stop alla trattativa con il Chelsea per il ritorno di Lukaku.

Il cub giallorosso però è in vantaggio rispetto a tutti quanti gli altri tenendo presente il pensiero di Morata di voler indossare la maglia della Roma.

Il Milan insiste su Musah e proverà a chiudere prima di venerdì, giorno della partenza della squadra rossonera per la tournèè negli Stati Uniti: contatti in corso con il Valencia per arrivare alla fumata bianca. Trattativa in dirittura d'arrivo con la mezzala che interessa anche al Fhulam (operazione che potrebbe chiudersi intorno ai 18 milioni di euro). Altro colpo che i rossoneri vogliono chiudere a centrocampo è quello dell'olandese Reijnders, anche questa trattativa è a buon punto.