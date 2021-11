Ballardini, il pari non basta: il Genoa pensa a Shevchenko

Nonostante il pari raggiunto di Empoli Il tecnico del Genoa Davide Ballardini è sempre più in bilico. Il Genoa pensa al cambio in panchina e sta trattando con un'ex stella della Serie A: è Andriy Shevchenko. Il club - come riferisce Sky - ha già iniziato a trattare con Sheva, libero dopo l'esperienza da ct dell'Ucraina conclusa in estate dopo cinque anni: il Genoa avrebbe proposto all'ex giocatore del Milan un contratto di due anni con opzione per il terzo.

AL CASTELLANI

Finisce 2-2 tra Empoli e Genoa nell'anticipo della dodicesima giornata della Serie A. Allo stadio Castellani il primo tempo è di marca rossoblù, che sbloccano il risultato con un rigore di Criscito. Nella ripresa però Andreazzoli indovina tutti i cambi e ribalta il risultato con le reti di Di Francesco e Zurkowski. Anche Ballardini pesca dalla panchina Bianchi, che nel finale fissa il risultato sul 2-2. Primo pareggio per l'Empoli, che in classifica sale all'ottavo posto con 16 punti; per i genoani un punto che consente per ora di rimanere fuori dalla zona retrocessione.