La nuova Italia riparte da Verratti: Insigne e Immobile all'ultimo valzer

L'Italia che verrà, quella che avrà come prossimi obiettivi la qualificazione agli Europei 2024 da affrontare da campioni in carica e soprattutto quella ai Mondiali 2026, dopo le due clamorose eliminazioni di fila per Russia 2018 e Qatar 2022. Una Nazionale da integrare con forze fresche, da giovani che già fanno parte del gruppo Italia e troveranno più spazio come Pellegrini, Zaniolo, Bastoni, Raspadori, Tonali, Scamacca, Mancini, Kean e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati