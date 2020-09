Ultimo aggiornamento: 13:43

ha sconfitto anche ile confessa di non aver mai temuto il virus. Dopo quello che ha passato nell'ultimo anno, il contagio in Sardegna non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze. «Covid? Quando passi la leucemia è difficile avere paura», ha dichiarato in un'intervista al Tg1. «Come quando passi una guerra, di cosa mai puoi avere paura dopo? Se lo avessi preso a febbraio-marzo quando ero immunodepresso, poteva essere anche pericoloso».L'ex calciatore serbo ha annunciato di essere positivo al coronavirus a fine agosto ed è stato criticato per non essere stato attento e prudente, nonostate il suo precario stato di salute. Sotto i riflettori anche la famosa partita di calcetto cone Paolo Bonolis.ha raccontato anche quando ha scoperto di avere la leucemia. «Se quel giorno – il 25 agosto 2019, per la partita contro– non fossi andato alla partita sarei morto. Anche se ero debole in tutto e per tutto, quelle erano le immagini della forza e della volontà di una persona che combatte. Ringrazierò sempre il donatore di midollo: non so chi è ma mi ha salvato la vita».Poi qualche parola sul suo futuro professionale e le sue prossime battaglie sul campo da gioco. «La prossima sfida? Lunedì sera, devo incontrare il mio amico Ibra: speriamo che possa essere migliore dell’ultima volta che abbiamo preso cinque pappine…»