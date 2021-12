Siviglia-Barcellona finisce in parità, Xavi ferma gli andalusi con Araujo

Ultimo appuntamento del 2021 in chiaroscuro per il Barcellona di Xavi. I catalani - che affronteranno in Europa League il Napoli di Spalletti il prossimo Febbraio per i playoff del torneo - hanno fermato l'avanzata del Siviglia, secondo in classifica, facendo così involontariamente un piacere agli eterni rivali del Real Madrid, con la squadra di Ancelotti che stasera a Bilbao può allungare in vetta.

Ci aveva pensato il Papu Gomez a portare in vantaggio gli andalusi alla mezz'ora di gioco, ma la squadra di Xavi porta a casa un punto grazie al pareggio arrivato con l'uruguaiano Araujo nel finale di prima frazione. La squadra catalana tornerà in campo il 2 gennaio con la sfida al Mallorca in campionato.