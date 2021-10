Diritti tv, Sky scrive all'Antitrust: vuole la sublicenza con Dazn

Sky non ci sta, ancora, e continua la sua battaglia per i diritti tv della Serie A. Stando a quanto riporta "Il Sole 24 ore", infatti, il colosso di Rupert Murdoch avrebbe scritto all'Antitrust per favorire un intervento in suo favore. Ciò che chiedono è (almeno) una collaborazione tramite sublicenza, con la titolarità dei diritti in mano a Dazn fino al termine della stagione 2023/24, ovvero quando scade il contratto. La lotta senza esclusione di colpi non è finita, in pratica, e Sky vuole ottenere qualcosa prima della conclusione del campionato, momento in cui si concluderà anche l'istruttoria dell'Agcom nei confronti della piattaforma di streaming.