Dopo la calma apparente, la guerra sui diritti tv del triennio 2021-2024 riparte. Perché adesso è ufficiale: Sky ricorre all’Antitrust contro l’accordo tra Dazn e Tim sui diritti televisivi della serie A del prossimo triennio. È stata la stessa emittente di Santa Giulia ad annunciare questo passo per «essere sicura che milioni di consumatori e appassionati di calcio possano continuare a sottoscrivere la serie A attraverso una pluralità di fornitori di broadband e guardarla sulla piattaforma che preferiscono – satellite, Dtt o Ott – esattamente come oggi».

Secondo Sky, Tim «ha stipulato un accordo illegittimo di esclusiva con Dazn. Questo accordo preclude all’Ott la possibilità di distribuire il campionato attraverso altri operatori favorendo così Tim e rafforzando la sua posizione dominante nel mercato della banda larga». Per questo Sky «invita l’Antitrust ad agire con urgenza per garantire che il campionato possa essere fruito da tutti i consumatori in condizioni che favoriscono la concorrenza e la libera scelta».

I precedenti

Questo passo è soltanto l’ennesimo di una diatriba lunga mesi. Iniziata con l’acquisto, da parte di Dazn, del pacchetto 1 e del pacchetto 3 (10 gare, delle quali sette in esclusiva e tre in coesclusiva) per 840 milioni di euro. Da parte sua, Sky era stata sconfitta perché sul piatto aveva messo 750 milioni di euro. Per molti club di Serie A, tra l’altro, aveva sottovalutato (pagando a caro prezzo questa scelta) il valore del campionato. Tanto che da Santa Giulia avevano valutato di fare ricorso.

Da quanto era emerso, la motivazione del ricorso era legata a quanto accaduto all’assemblea del 23 marzo, dove il consulente tecnico nominato da via Rosellini – per valutare i rischi e le difficoltà di connessione su internet – si era riferito continuamente, anche per iscritto, all’offerta Dazn come «la proposta Dazn – Tim». Questo dettaglio rendeva chiaro che, anche per la Lega, l’offerta era oramai un’offerta congiunta Tim-Dazn e quindi diversa da quella che era stata presentata in sede di partecipazione al bando e comunque condizionata al supporto tecnologico e finanziario di Tim. Ricorso d’urgenza depositato prima al Tribunale di Milano, poi ritirato con l’assegnazione proprio a Sky del pacchetto 2 (tre gare in coesclusiva) per 87,5 milioni di euro all’anno. Fino all’ultima puntata: l’Antitrust.

Serie A, Sky all'attacco: offerto a Dazn mezzo miliardo di euro per le sue 7 gare