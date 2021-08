Parte oggi la nuova campagna NOW. Si celebra il servizio streaming con quattro grandi talenti italiani: Matteo Berrettini (tennista numero 8 della classifica Atp e finalista a Wimbledon), Alessandro Bastoni (difensore dell’Inter e campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini), Luigi Datome (campione dell’Olimpia Milano) e Antonio Giovinazzi (pilota di F1). I quattro protagonisti giocando con il logo di NOW e regalano ritmo ed energia a ogni scena con un freestyle che ci accompagna in ognuna delle loro discipline sportive arrivando, infine, nel salotto di casa dove godersi comodamente lo sport in streaming.

Pacchetto e costi

Calcio, motori, tennis, basket e tutto lo sport di Sky sono disponibili su NOW, dove è possibile passare da una competizione all’altra tra gli appuntamenti live e i contenuti on demand trovando sempre la passione e la qualità dell’inconfondibile racconto di Sky Sport. Dalla Champions all’Europa League e Conference League, passando per la serie A, la B, la Premier (oltre 300 gare a stagione), la Ligue1, la Bundesliga e tutti i Gp di Formula 1 e MotoGp. Oltre a tennis, Nba e rugby con il Sei Nazioni 2022. Tutto a 14,99 euro al mese.