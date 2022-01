Il giocatore no-vax della Roma ha deciso di vaccinarsi per poter continuare così a giocare con i giallorossi in Serie A. La notizia era nell’aria dopo la conferenza stampa di oggi di José Mourinho, in cui è apparso chiaro come la questione sia in via di risoluzione: «Non credo che avremo problemi interni», ha spiegato il tecnico portoghese. A rivelare il nome del calciatore è stata Sky Sport UK: «Chris Smalling ha deciso di vaccinarsi e potrà continuare a giocare nella Roma», si legge in un tweet pubblicato dall’emittente inglese.

Chris Smalling has finally agreed to be vaccinated against Covid-19 and will be able to continue playing for Roma from Thursday, Sky Sports News can exclusively reveal. — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 5, 2022

La Roma non conferma e non smentisce la notizia, appellandosi al diritto alla privacy del calciatore: «Sono cose private. I giocatori hanno il diritto di esigere la loro privacy che per noi è sacra. La legge è la legge e nel momento in cui il Governo italiano decide, la decisione deve essere rispettata», ha spiegato lo Special One.