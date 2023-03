Sofian Kiyine, incidente in Belgio: l'auto sfonda il finestrone e precipita nel palazzetto dello sport

Una tragedia soltanto sfiorata, per fortuna. Ma poteva essere una strage. Protagonista suo malgrado l'ex calciatore di Lazio e Salernitana, Sofian Kiyine. L'attuale centrocampista del Lovanio (Pro League del Belgio) stava rientrando a casa (a Liegi) ieri sera al temine dell'allenamento, alla guida di una Mercedes classe A (in dotazione ai calciatori da parte del club), quando ha perso il controllo della vettura nei pressi di una rotatoria all'altezza di Flemalle. Il veicolo, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia e della velocità sostenuta, non è riuscito a frenare la sua corsa e la rotatoria ha fatto da incredibile trampolino di lancio catapultando la macchina in aria: con un incredibile volo l'autovettura ha sfondato il finestrone del vicino palazzetto dello sport di Lois Melin, in cui fino a qualche minuto prima si era giocata una partita di calcetto tra ragazzini. Per fortuna, al momento dell'impatto, non c'era più nessuno in campo e l'auto ha frenato la sua corsa sul parquet dell'impianto. Kiyine è stato soccorso e trasportato in codice rosso al vicino ospedale di Liegi. Anche al calciatore è andata tutto sommato bene: il 25enne se l'è “cavata” con alcune vertebre inclinate ed il classico colpo di frusta al collo, parecchie escoriazioni ed una ferita al tallone. La Tac fatta poche ore dopo l'incidente ha escluso altre complicanze.

Inevitabile lo choc da parte del calciatore che era anche in regime di ramadan. Il suo agente, l'avvocato Luciano Ruggiero Malagnini ha provato a ricostruire l'accaduto. «Per fortuna un aiuto divino ha scongiurato una tragedia. Sofian è arrivato in ospedale cosciente, non ha avuto ripercussioni se non per il grande spavento. Sta bene, ci siamo sentiti al telefono circa un'ora fa. Ha provato a spiegarmi la dinamica dell'incidente: probabilmente si è distratto e quando ha visto la rotonda, complice il fondo bagnato, non è riuscito più ad evitarla. Ora dovrà passare qualche giorno ancora in ospedale e poi speriamo di riprendere subito l'attività sportiva».

Di poco fa anche un comunicato del Leuven: «Sofian Kiyine è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale più vicino dove sono in corso ulteriori accertamenti: non è in pericolo di vita. Fortunatamente nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone. Il club attende maggiore chiarezza sulle circostanze esatte di come è avvenuto l’incidente prima di rispondere ulteriormente. Auguriamo a Sofian una pronta guarigione».