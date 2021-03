Champions, dalle 12 diretta dei sorteggi dei quarti di finale

Giornata di sorteggi a Nyon. Si parte alle 12 con la Champions League: verranno estratti gli incroci dei quarti di finale e si stabiliranno anche i possibili incroci in semifinale. Non c'è nessun club italiano, con Juventus, Lazio e Atalanta che sono state eliminate agli ottavi. Nel sorteggio non sono previste limitazioni e non ci sono teste di serie: tutte le squadre, comprese quelle della stessa nazione, potranno affrontarsi.

Le date dei quarti di finale

Già prefissate le date: 6 e 7 aprile le partite di andata, 13 e 14 aprile quelle di ritorno. Gli accoppiamenti dei quarti saranno numerati da 1 a 4 per delineare quali saranno le squadre che si affronteranno in semifinale (27-28 aprile e 4-5 maggio).

Dove vedere i sorteggi di Champions League in tv

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta dalle 12 su Sky Sport 24 e Sky Sport Football (canali 200 e 203 del satellite e 481 del digitale). Per gli abbonati la possibilità di seguirlo in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Sarà visibile anche su Eurosport tramite la piattaforma Dazn, oltre che in streaming direttamente sul sito dell'Uefa.

👀 How are you feeling ahead of today's quarter-final and semi-final draws?#UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021

Le squadre qualificate ai quarti di finale di Champions

Bayern Monaco (GER), Borussia Dortmund (GER), Chelsea (ING), Liverpool (ING), Manchester City (ING), Porto (POR), Paris Saint-Germain (FRA), Real Madrid (SPA).

Champions League quarter-final line-up complete ✅ Bayern, Chelsea, Dortmund, Liverpool, Manchester City, Paris, Porto, Real Madrid 👏 🤔 Best team so far this season?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2021

