Sorteggi Europa League, diretta: le avversarie di Roma e Milan. In Champions Inter-Atletico, Napoli-Barcellona e Lazio-Bayern

Urna con il brivido per le italiane impegnate nelle coppe europee che domani conosceranno le rispettive avversarie del primo turno della fase a eliminazione diretta. Dalle 12 i verdetti con il sorteggio a Nyon per gli ottavi della Champions League che coinvolge Inter, Lazio e Napoli, tutte e tre in seconda fascia. A seguire ci sarà quello per gli spareggi di Europa League, che interessa la Roma, Atalanta e il Milan retrocesso dalla Champions.

Premesso che a questo punto del torneo le cosiddette squadre facili sono merce rara, il rischio forte per le tre rappresentanti della Serie A nel torneo più ricco e importante è incrociare la strada di teste di serie come il Manchester City o il Bayern Monaco, che incombono sulle loro teste, così come il sempre insidioso Barcellona.

Considerato infatti che negli ottavi non possono affrontarsi club della stessa federazione, né avversari già incontrati nella fase a gironi, i possibili accoppiamenti che rimangono sono quasi tutti da brividi per le italiane, anche se si giocherà tra febbraio e marzo e fino ad allora molto può cambiare nello stato di forma e nel rendimento di una squadra.

Inter

Chi deve temere di più l'urna della Uefa è l'Inter che ha sul proprio percorso il Real Madrid. In generale Simone Inzaghi certamente si augura di schivare, oltre ai blancos di Carlo Ancelotti, il Manchester City e il Bayern. Jude Bellingham, Erling Haaland e Harry Kane sono tutti temibilissimi. Più abbordabili, si fa per dire, Borussia e Atletico Madrid.

Napoli

Nel lotto delle possibili avversarie il Napoli, certo di evitare solo il Real, sceglierebbe la Real Sociedad. Le rimanenti sono tutte da prendere con le molle: Bayern, Arsenal, Manchester City, Borussia, Barcellona e Atletico.

Lazio

Maurizio Sarri ha espresso il desiderio di vedere la sua Lazio alle prese con il Barcellona, squadra che manca alla collezione del tecnico toscano, che non può ritrovare l'Atletico, già affrontato nel girone. Sarri potrebbe essere accontentato, ma tutto lo schieramento delle possibili avversarie è da paura: Bayern, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Barcellona e Real Sociedad. E si chiarisce allora perché vincere il proprio girone sarebbe stato così importante: la lista della seconda fascia non può che lasciare rimpianti: Paris SG, Porto, Lipsia, Psv, Copenaghen. A parte i parigini di Mbappé, variabile del sorteggio difficile da decifrare, le altre erano tutte formazioni alla portata delle italiane.

Milan

Sul fronte Europa League, Roma e Milan non potranno incontrarsi. Per la squadra di Stefano Pioli il rischio potrebbe venire da un ex di lusso come Gennaro Gattuso, che ora guida il Marsiglia. Non sarebbero tranquillizzanti nemmeno le sfide con lo Sporting Lisbona, che vanta un attacco pericoloso, ed il Friburgo, che al contrario ha una difesa blindata.

Roma

Quanto alla Roma, il rischio è capitare con una tra Benfica, Shakhtar e Galatasaray ma alla porta ci sono anche i più abbordabili Feyenoord, ben noto ai giallorossi, e lo Young Boys, di sicuro sulla carta la rivale meno pericolosa.