Dopo i sorteggi di Champions League ed Europa League, arriva il momento anche per la Roma di Mourinho di conoscere il suo cammino europeo nella neonata terza competizione continentale, la Conference League. Il sorteggio si terrà a partire dalle 13.30 ad Instabul, subito dopo quello di Europa League che vedrà coinvolte le italiane Lazio e Napoli. La formula della competizione è simile a quella di EL: le prime otto classificate degli otto gironi avanzeranno direttamente agli ottavi di finale. Le otto secondo invece incintreranno in uno spareggio andata/ritorno le terze classificate dei gironi della seconda competizione continentale per giocarsi l'altro spot agli ottavi.

Il sorteggio della Roma, chi sono le squadre da evitare

La Roma sarà collocata in prima fascia, insieme alle altre favorite del torneo, su tutte Tottenham e Basilea. Della seconda fascia bsognerà evitare gli ostici olandesi del Feyenoord, mentre dalla terza potrebbero risultare fastidiosi i tedeschi dell'Union Berlin. Nessuna insidia particolare invece dalla quarta fascia.

Dove vederli in tv e streaming

Sarà possibile vedere i sorteggi a partire dalle ore 13 sui canali Sky Sport 24 (200) e Sky Sport Football (203), con streaming sulla piattaforma Sky Go. Si potrà seguire anche sul sito ufficiale della Uefa e con diretta testuale sul sito del Messaggero.

Le fasce di Conference League

1/a fascia: Roma, Tottenham, Copenaghen, Basilea, Gent, AZ Alkmaar, LASK Linz, Slavia Praga.

2/a fascia: Feyenoord, Qarabag, Maccabi Tel Aviv, PAOK, Rennes, Partizan Belgrado, Cluj, Zorya Luhansk.

3/a fascia: Union Berlino, CSKA Sofia, Vitesse , Jablonec, Alashkert, Slovan, Sturm Graz, Flora.

4/a fascia: Kairat, Lincoln, Anorthosis, HJK, Maccabi Haifa, Bodo/Glimt, Randers, Mura.

Calendario della competizione

Fase a gironi

1/a giornata: 16 settembre

2/a giornata: 30 settembre

3/a giornata: 21 ottobre

4/a giornata: 4 novembre

5/a giornata: 25 novembre

6/a giornata: 9 dicembre

Seconda fase ad eliminazione diretta

Andata spareggi: 17 febbraio

Ritorno spareggi: 24 febbraio

Andata ottavi di finale: 10 marzo

Ritorno ottavi di finale: 17 marzo

Andata quarti di finale: 7 aprile

Ritorno quarti di finale: 14 aprile

Andata semifinaliì: 28 aprile

Ritorno semifinali: 5 maggio

Finale: 25 maggio