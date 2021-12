A Juventus e Inter è andata bene. Sì, lo possiamo tranquillamente affermare: la squadra di Allegri ha pescato lo Sporting, quella di Inzaghi l'Ajax, che le ha vinte tutte nel girone ma che faceva - e fa - meno paura degli squadroni che c'erano in prima fascia. Sorride quindi l'Italia, che può realmente andare avanti nella Champions League. E c'è anche un Psg-Manchester United per cuori forti: sì, sarà Messi contro Cristiano Ronaldo. Uno dei due non arriverà ai quarti.

Intanto, ecco il quadro completo.

Lille-Chelsea

Psg-Manchester United

Sporting-Juventus

Inter-Ajax

Villarreal-Manchester City

Benfica-Real Madrid

Atletico Madrid-Bayern Monaco

Salisburgo-Liverpool.

Errore durante il sorteggio Champions

Il racconto del sorteggio:

12:23 Ultimo ottavo di finale: Lille-Chelsea.

12:22 Sarà Messi contro Ronaldo: Psg-Manchester United

12:20 Sporting-Juventus.

12:19 Pescata l'Inter: Inzaghi contro Ajax.

12:18 Il Salisburgo incontrerà il Liverpool.

12:17 Terzo ottavo di finale: Atletico Madrid-Bayern Monaco.

12:15 Il secondo ottavo di finale è Villarreal-Manchester City

12:13 Sarà Benfica-Real Madrid

12:13 La prima squadra è il Benfica.

12:08 Sarà Arshavin, ex Zenit e soprattutto Arsenal, ad estrarre le squadre dalle urne.

12:05 Giorgio Marchetti, segretario generale dell'Uefa, spiega il sorteggio.

12:03 Iniziato il video che fa vedere come le sedici squadre arrivate agli ottavi. Adesso si entra nel vivo.

12:00 Inizia il sorteggio. Pedro Pinto, in collegamento da Nyon, inizia a presentare le squadre e i criteri del sorteggio.

11:57 Tutto pronto per il sorteggio della Champions League, tra pochi istanti, Juventus e Inter, conosceranno le avversarie degli ottavi di finale.

Champions League, il sorteggio

Ajax, Bayern Monaco, Juventus, Liverpool, Lille, Manchester City, Manchester United e Real Madrid sono le squadre che hanno chiuso in testa il proprio girone e giocheranno la seconda gara in casa. Atletico Madrid, Benfica, Chelsea, Inter, Psg, Salisburgo, Sporting e Villarreal sono quelle che invece verranno pescate dalla seconda fascia. Come si sa, la regola del gol che vale doppio in trasferta è stata abolita: quindi, in caso di parità alla fine dei 180 minuti, supplementari ed eventualmente calci di rigore.

Dove vedere il sorteggio in diretta

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League è in programma oggi, lunedì 13 dicembre, alle ore 12: in diretta tv sarà possibile seguirlo su Sky Sport 24, oppure in chiaro su Canale 20, al tasto 20 del telecomando. La diretta testuale invece la potrete seguire su IlMessaggero.it