Tutto pronto per la diretta dei sorteggi dei gironi per i prossimi Mondiali in Qatar. Sono 29 le nazionali che hanno ottenuto la qualificazione ai Mondiali in Qatar (21 novembre-18 dicembre), di cui oggi a Doha verranno sorteggiati gli otto gironi della prima fase. A Doha la cerimonia inizierà alle ore 18, verranno presentati i gironi e spiegato il regolamento della manifestazione.

18:55 Portogallo nel Gruppo H

18:54 Brasile nel Gruppo G

18:53 Belgio nel Gruppo F

18:53 Spagna nel Gruppo E

18:52 Francia nel Gruppo D

18:51 Argentina nel Gruppo C

18:50 Inghilterra nel Gruppo B

18:49 La prima squadra sorteggiata è il Qatar, inserita nel gruppo A.

18:44 Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha salutato così dal palco: «Benvenuti a Doha. Questa sarà la miglior edizione di sempre del Mondiale. Il più grande spettacolo sul pianeta, oltre 3 milioni di spettatori dal vivo e 5 miliardi a casa. Viviamo in un mondo aggressivo, diviso, è un'occasione per riunire i popoli in pace».

18:43 «Mi dispiace tanto sia per l'Italia sia per il Mondiale, perché una Coppa del Mondo senza azzurri è un vero peccato. Questa non partecipazione accende un allarme per il calcio italiano. Da fuori non vedo tutti questi problemi, ma c'è sempre qualcosa da migliorare». Così l'ex attaccante di Milan e Brasile, Kakà, ai microfoni di Rai Sport, in merito all'assenza degli azzurri di Mancini del mondiale di Qatar 2022. Kaká, a margine del sorteggio dei mondiali a Doha, ha poi aggiunto una battuta sul suo Milan: «Mando un grande in bocca al lupo al Milan e a Maldini, spero che i rossoneri chiudano il campionato al primo posto».

18:28 Presentata la mascotte dei mondiali in Qatar. Si chiama La'eeb

18:19 Ricapitoliamo le date del prossimo mondiale in Qatar. Gironi al via il prossimo 21 novembre fino al 2 dicembre 2022. Poi gli ottavi di finale, dal 3 a al 6 dicembre. Quarti di finale programmati per il 9 e il 10 dicembre. Semifinali il 13 e 14 dicembre, finale terzo posto il 17 dicembre mentre la finale della coppa del mondo è programmata per il 18 dicembre.

18:13 Sono stati rivelati i "pot". Ecco le varie fasce dove sono state inserite le nazionali qualificate: Pot 1) Qatar, Brasile, Belgio, Francia, Argentina, Inghilterra, Spagna e Portogallo; Pot 2) Messico, Olanda, Danimarca, Germania, Uruguay, Svizzera, Stati Uniti, Croazia; Pot 3) Senegal, Iran, Giappone, Marocco, Serbia, Polonia, Corea, Tunisia; Pot 4) Camerun, Canada, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana più le tre vincenti degli spareggi

18:05 C'è anche il campione del mondo Pirlo, insieme a Kakà, a Doha. L'ex allenatore della Juventus ha mostrato il "pollice in alto" davanti ai fotografi insieme alla stella brasiliana.

18:02 La Coppa del Mondo 2022, protetta da bodyguard e da una teca, è stata inquadrata dalle telecamere che stanno seguendo la diretta. L'evento è seguito da milioni di persone in tutto il mondo.

17:57 Tanti i vip e gli ex calciatori presenti alla compilazione dei gironi. FOTO Ecco il red carpet della Fifa

17:52 Il sorteggio vedrà la partecipazione di 2.000 ospiti e sarà presentato da Carli Lloyd, Jermaine Jenas e Samantha Johnson, assistiti da grandi ex calciatori come Cafu(Brasile), Lothar Matthaus (Germania), Adel Ahmed MalAllah (Qatar), Ali Daei (IR Iran), Bora Milutinovic (Serbia/Messico), Jay-Jay Okocha (Nigeria), Rabah Madjer (Algeria) e Tim Cahill (Australia).

Ecco il quadro delle 29 qualificate:

EUROPA Germania, Danimarca, Francia, Belgio, Croazia, Spagna, Serbia, Inghilterra, Svizzera, Olanda, Portogallo, Polonia.

SUDAMERICA Brasile, Argentina, Ecuador, Uruguay.

CONCACAF Canada, Messico, Usa.

ASIA Qatar, Iran, Corea del Sud, Giappone, Arabia Saudita.

AFRICA Ghana, Senegal, Tunisia, Marocco, Camerun.

Le altre qualificate usciranno dagli spareggi di giugno tra Galles e Svezia o Ucraina, Costa Rica-Nuova Zelanda e Perù contro Australia o Emirati Arabi. Per questo ai sorteggi di oggi nelle urne ci saranno tre X al posto delle nazioni ammesse.

Dove vedere il sorteggio dei Mondiali 2022

Gli appassionati potranno seguire il sorteggio in tv su Rai 2 in chiaro. Sempre in tv, ma stavolta solo per gli abbonati, la cerimonia sarà trasmessa su Sky Sport 24. Collegamento a partire dalle 17.50, la cerimonia inizierà alle 18. Diretta streaming disponibile gratuitamente su RaiPlay e sempre via streaming per gli abbonati Sky potranno fruire del servizio Sky Go.