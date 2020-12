C'è la Spagna per l'Italia a San Siro. Belgio-Francia a Torino. Mancini: «Vinceremo noi»

Subito il botto: l'Italia affronterà la Spagna in una delle due semifinali della Uefa Nations League, che si terranno nell'ottobre 2021 in Italia. Lo ha stabilito il sorteggio svoltosi a Nyon. Gli azzurri giocheranno contro gli iberici mercoledì 6 ottobre a Milano mentre l'incontro per decidere la seconda finalista si svolgerà il giorno dopo, 7 ottobre, a Torino tra Belgio e Francia. La finale è in programma il 10 ottobre a Milano, preceduta da quella per il terzo posto a Torino.

«Sarà una bella sfida con la Spagna. Sono un pò come noi, hanno cambiato diversi giocatori confermando alcuni elementi esperti come Sergio Ramos, e sono tornati molto forti. Ma a questa Final Four partecipano forse le quattro migliori nazionali in Europa. E alla fine... vinceremo noi». Lo ha detto il ct della Nazionale, Roberto Mancini, in una conferenza stampa on line dopo il sorteggio delle semifinali di Nations League, in programma nell'ottobre 2021 in Italia, che vedrà gli azzurri affrontare la Spagna

