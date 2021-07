Fabian fa festa per la semifinale: ora la sfida al compagno Insigne

Festa grande per la Spagna di Luis Enrique che ai rigori riesce a superare la Svizzera e a strappare il pass per la semifinale: «Continuiamo alla prossima fase di questo Europeo, Vamos Spagna» ha festeggiato il napoletano Fabian Ruiz, non utilizzato nella gara di ieri. In semifinale l'azzurro incontrerà un pezzo del suo presente: contro l'Italia sarà infatti faccia a faccia con una parte di Napoli, rappresentata da Insigne, Di Lorenzo e Meret.

