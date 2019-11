Moreno non ci sta e annuncia che stasera alle 18.30 risponderà pubblicamente. La telenovela sull'andirivieni alla guida della Nazionale spagnola di calcio si arricchisce di un nuovo capitolo. Il ritorno di Luis Enrique alla guida delle Furie Rosse non è stato indolore, soprattutto per le parole che quest'ultimo ha dedicato al suo ex vice Robert Moreno, che prese le redini della squadra quando Enrique dovette lasciare per dedicarsi alla sua bambina gravemente ammalata (e morta nei mesi scorsi). Moreno -come riferisce il quotidiano sportivo Marca- non ha mandato giù soprattutto l'accusa di slealtà che gli ha rivolto Enrique per spiegare il suo allontanamento dalla Nazionale, peraltro dopo aver portato la Spagna a una brillante qualificazione per Euro 2020, e ha annunciato per stasera una conferenza stampa proprio per dare la sua versione dei fatti. A Marca Moreno ha detto che durante i mesi in cui è stato provvisoriamente alla guida delle furie rosse «tutto ciò che è stato fatto nella squadra è stato dopo aver consultato Luis Enrique e accettando sempre la decisione finale» del tecnico asturiano Ultimo aggiornamento: 20:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA