1° TEMPO

SEGUI LA DIRETTA

🇪🇸🆚🇸🇪 Spain & Sweden arrive for their opener 👋#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

Il "posticipo" di stasera vedrà concludere la prima giornata ad Euro 2020 del Gruppo E da Spagna e Svezia alle ore 21. La partita verrà disputata all'Estadio de La Cartuja di Siviglia e verrà diretta dal fischietto sloveno Slavko Vinčić. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1 - streaming su RaiPlay e anche sui canali satellitari Sky Sport Uno e Sky Sport Football - streaming su Sky Go.

APPROFONDIMENTI EURO 2020 La Slovacchia vince a sorpresa 2-1contro la Polonia: decide Skriniar EURO 2020 Scozia-Repubblica Ceca 0-2: Schick super, doppietta da favola!

Le formazioni ufficiali

SPAGNA (4-3-3): Simon; Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Morata, Olmo. All. Luis Enrique

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindeloef, Danielson, Augustinsson; Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg. All. Janne Anderson