Il derby emiliano tra SPAL e Bologna in programma al Paolo Mazza apre il programma di questo sabato di Serie A, 21esima giornata. Dopo l'inaspettato successo sul campo della fortissima Atalanta nel posticipo di lunedì scorso, i padroni di casa cercano di cogliere per la prima volta in stagione la seconda vittoria consecutiva, che potrebbe significare uscire dalla zona retrocessione; i felsinei, dal canto loro, puntano ad un risultato pieno dopo l'1-1 casalingo della scorsa settimana col Verona.La SPAL deve cercare di costruire la salvezza tra le mura amiche, dove finora ha ''performato'' davvero poco: 2 vittorie, 2 pareggi e ben 5 sconfitte per i ragazzi di Semplici al Paolo Mazza, e peggior attacco casalingo della Serie A fin qui: solo 8 le reti segnate di fronte ai propri tifosi. Bene invece il Bologna lontano dal Dall'Ara, dove ha conquistato 11 dei 24 punti che conta in graduatoria.Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Reca; Di Francesco, Petagna. All: Semplici.Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Paz, Mbaye; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Palacio; Santander. All: Mihajlovic.Fabbri di Ravenna